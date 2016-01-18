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18.01.2016 - 14:39 | | İHA

Rizespor Kadıköy'de sürpriz peşinde

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Fenerbahçe karşısında alınacak üç puanın, Gençlerbirliği karşısında kaybedilen üç puanın telafisi olacağını söyledi.

Rizespor Kadıköy'de sürpriz peşinde
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Çaykur Rizespor sezonun ikinci yarısının ilk haftasında evinde ağırladığı rakibi Gençlerbirliği karşısında kaybedilen 3 puanın üzüntüsünü yaşıyor.

Çaykur Rizespor’un puan cetvelindeki konumu açısından çok önemsediği Gençlerbirliği maçındaki mağlubiyetin telafisi için gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Çaykur Rizespor Kadıköy’de oynanacak bu zorlu müsabakada bir sürpriz yaparak, alacağı 3 puanla Gençlerbirliği maçında yaşadığı kaybı telafi etmeyi düşünüyor.

Gençlerbirliği mağlubiyetini ve Fenerbahçe maçını değerlendiren Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, “Maçta çok basit goller yedik. İlk golü biz bulduk. 2-2’den sonra Kweuke’nin sakatlanması bizim için büyük talihsizlik oldu. Maçta kalsaydı skor 3-2 değil de çok daha farklı olabilirdi. Hatalarımızın farkındayız. Bu konuda teknik ekibimiz gerekenleri yapacaktır. Bu maçtan mutlaka 3 puan almamız gerekiyordu ancak olmadı. Üzgünüz. Hafta sonu Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında oynayacağımız maçta bir sürpriz yapabilirsek Gençlerbirliği karşısında kaybettiğimiz bu kritik 3 puanın telafisi olur. Bu nedenle hafta içi Bucaspor karşısında oynayacağımız kupa maçından galip ayrılarak Kadıköy’e moralli gitmek istiyoruz” dedi.

Ferah, takımdaki transfer gereksiniminin farkında olduklarını da belirterek, “Görüşmelerimiz sürüyor. Takip ettiğimiz ve görüştüğümüz futbolcular var. Ancak şu an için kesinleşmiş ve netleşmiş bir transfer yok” diye konuştu.

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