Rizespor, Kadıköy'e iddialı geliyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kaybetmemeyi amaçladıklarını söyledi.

Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da oynayacakları Fenerbahçe maçı hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, karşılaşma öncesinde takımda ciddi sakatlıkların söz konusu olduğunu bildirdi.

Sercan Kaya ve Kağan Söylemezgiller'in Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alamayacağını vurgulayan Ferah, şunları kaydetti: "Bunlara ek olarak Giray Kaçar'ın elinde kırık ve ödem oluşması sebebiyle tedavisine hızlı şekilde devam edilirken, Filip Holosko da geçen haftada nükseden ağrıların devam etmesi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kaldı. Sağlık ekibimiz bu iki oyuncumuzun son durumuna maç saatinde karar verecek. Eksiklerimize rağmen iyi mücadele edeceğimize yürekten inanıyoruz."

Geçen sezon İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadıkları lig maçlarında kaybetmediklerini ifade eden Ferah, 3 büyükler ve Kasımpaşa karşısında İstanbul'da oynadıkları maçlarda birer puanla kente döndüklerini söyledi.

Ferah, bu sezonun ligin ikinci haftasında Beşiktaş ile İstanbul'da oynadıkları karşılaşmadan da bir puanla ayrıldıklarını dile getirerek, "Amacımız İstanbul'da geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kaybetmemek olacaktır. Beraberliklere galibiyet eklemek için elimizden geleni yapacağız. Bu hafta sonu lige verilecek 1 haftalık araya moralli girmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul'da iyi bir taraftar kitleleri olduğunu anlatarak, onlara bir zafer yaşatmak istediklerini, Rizelilerin Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi.