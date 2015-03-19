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19.03.2015 - 10:34 | | RİZE (AA)

Rizespor, Kayseri'ye gitti

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah, "SAİ Kayseri Erciyesspor karşısında alacağımız galibiyet, sezonun en değerli üç puanı olacak" dedi.

Rizespor, Kayseri'ye gitti
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda SAİ Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Kayseri'ye gitti.

Karayolu ile Trabzon'a geçen yeşil-mavili ekip, daha sonra THY'ye ait uçakla Kayseri'ye hareket etti. Kafilede, cezası nedeniyle SAİ Kayseri Erciyesspor karşısında forma giyemeyecek Ousmane Viera ve Filip Holosko yer almadı.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine, son haftalarda yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istediklerini söyledi.

SAİ Kayseri Erciyesspor maçının her iki takım açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Ferah, "Rakibimizle alt sıralarda çok zorlu bir yarışın içerisindeyiz. Bu maçta alacağımız sonuç rakibimizle aramızdaki puan farkını ve sezon sonundaki ikili averajı yakından ilgilendiriyor. Galip gelmemiz çok önemli. SAİ Kayseri Erciyesspor karşısında alacağımız galibiyet, sezonun en değerli üç puanı olacak" dedi.

Ferah, Kayseri ve çevresinde yaşayan Rizelilerden maça gelerek takıma destek vermelerini istedi.

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