Rizespor, Konyaspor macının gelirini Demokrasi Şehitleri'ne bağışlayacak

Konuyla ilgili olarak Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat 19.30'da kendi sahamızda oynayacağımız ve sezondaki ilk maçımız olan Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının tüm hasılatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin refah ve mutluluğuna, evlatlarımızın geleceğine kastetmek isteyen; devlet kademelerinin en derin noktalarına dahi yuvalanmış ihanet şebekesinin, 15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı TSK’mizin içine sızmış, asker üniforması içindeki hain mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen ahlaksız kalkışmaya karşı koyarken hayatını kaybetmiş olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizin ve Gazilerimiz için Başbakanlık tarafından düzenlenen yardım kampanyasına bağışlanacaktır. Hem takımımızı desteklemek ve hem de kampanyaya destek olmak maksadıyla 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya davet ediyoruz”