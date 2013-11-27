Rizespor kötü gidişe son verecek

Spor Toto Süper Lig'de, 2 Aralık Pazartesi deplasmanda Torku Konyaspor ile mücadele edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Eren Albayrak, kadro dışı bırakılan Hurşut Meriç katılmazken, Tevfik Köse salonda, Kweuke ve Ozan Papakar ise takımdan ayrı, doktor kontrolünde çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından pas ve şut çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık birbuçuk saat süren antrenmanda Çalımbay futbolcuları sık sık uyardı. İdman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'ne öğretmenleriyle gelen bir öğrenci grubu, futbolculara baklava ikram etti.

Çalımbay öğrencilerin formalarını imzaladı. Çaykur Rizespor'un Nijeryalı defans oyuncusu Godfrey Oboabona ise gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takım ile Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıkları için mutluluğunu dile getirerek artık tek düşüncesinin takımıyla başarıyı yakalamak olduğunu belirtti. Çaykur Rizespor'un uzun zamandır kazanamadığını ifade eden Oboabona, "Önümüzde zor bir Torku Konyaspor maçı var. Haftalardır kazanamıyoruz. Ligdeki kötü gidişatımızı sonlandırmak istiyoruz. Torku Konyaspor maçı çok önemli ve her iki ekip için de zor olacak. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Performansımızı sahaya yansıtırsak kazanacağımıza inanıyorum" dedi.