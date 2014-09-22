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22.09.2014 - 13:02 | | RİZE (AA)

Rizespor, kupada moral arıyor

Yeşil-mavili ekip, ligde Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı mağlubiyeti, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Tekirdağspor maçını kazanarak unutturmak istiyor.

Rizespor, kupada moral arıyor
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Türkiye Kupası 2. turunda yarın deplasmanda Tekirdağspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, kazanarak ligde oynayacakları Bursaspor maçı öncesi moral bulmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu'na deplasmanda 2-0 kaybettiklerini hatırlatarak, "Ligde beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Moral olarak bizi olumsuz yönde etkiledi ama bir an önce bunu unutup, Bursaspor maçını düşünmek zorundayız" dedi

Bursaspor maçı öncesinde Türkiye Kupası'nda Tekirdağspor ile karşılaşacaklarını ifade eden Ferah, "Kupa maçları sürprizlere açıktır. Geçmiş yıllarda çok sürpriz sonuçlarla karşılaşıldı. Tekirdağspor'un Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmesi, işin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Türkiye Kupası'nda tur atlayarak, Bursaspor maçı öncesi moral bulmak istiyoruz. Bu maçta her ne kadar ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncular görev alacak olsa da takım halinde moral ve motivasyona ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ferah, takımın İstanbul'da hazırlıklarını sürdürdüğünü, akşam saatlerinde Tekirdağ'a geçerek kampa gireceğini dile getirdi.

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