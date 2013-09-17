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17.09.2013 - 11:56 |

Rizespor, lig tarihinde en iyi başlangıcını yaptı

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftada 9 puan toplamayı başaran Çaykur Rizespor, 13'üncü kez mücadele ettiği ligde en iyi başlangıcını yaptı

Rizespor, lig tarihinde en iyi başlangıcını yaptı
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Süper Toto Süper Lig'de 4 haftada 9 puan toplamayı başaran Çaykur Rizespor, 13'üncü kez mücadele ettiği ligde en iyi başlangıcı yaptı.

Yeşil-mavili ekip, Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki sezonlarda 1980-81 ve 2003-2004 sezonunda 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle en fazla 7 puan toplayabilmişti.

Rizespor, bu sezon 5 yıl aranın ardından yeniden yükseldiği Süper Lig'de, deplasmanda Trabzonspor'a yenilirken Gençlerbirliği ve Kayseri Erciyesspor'u sahasında, Gaziantepspor'u deplasmanda yenerek 9 puan toplayarak üst sıralarda kendine yer buldu.

Mete, "İnanılmaz bütünlük var'

Kulüp Başkanvekili Halim Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige yeni çıkan bir takıma göre iyi işler yaptıklarını belirterek, "5 yıl aranın ardından Süper Lig'de yeniden mücadele ediyoruz. Hocamız ve futbolcularımız inanılmaz bir birlik bütünlük sağladılar. Yeni kurulan bir ekibiz ve herkes işin kolay olmadığının bilincinde. Lige bakıldığında iyi bir başlangıç yaptık ama ligi iyi bitirmek lige nasıl başladığımızdan çok daha önemli" dedi.

Ligde alınan her puanın çok değerli olduğunu ifade eden Mete, şöyle konuştu:

"Futbolda iyi başlangıçlar gibi kötü gidişler de olabilir. Önemli olan camianın her şartta takıma sahip çıkması. Bu sezon taraftarımızın her maç takımının yanında olduğunu görüyoruz. Alınan iyi sonuçların yanında taraftar desteği bizi fazlasıyla sevindiriyor. Bu desteğin ligin sonuna kadar artarak sürmesini isityoruz."

Bursaspor maçı

Hafta sonu sahalarında Bursaspor'u ağırlayacaklarını dile getiren Mete, "Bursaspor maçı çok zor olacak. Rakibimizin aldığı sonuçlar ile kadro kalitesi örtüşmüyor. Kaybettiği maçlara bakınca Beşiktaş ve Eskişehirspor gibi zorlu rakiplerle mücadele ettiler. Biz de kendi sahamızda aldığımız iyi sonuçları sürdürümek istiyoruz. İyi bir hazırlık sürecinin ardından kazanan taraf olmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

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