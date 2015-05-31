Rizespor lige kötü başladı, iyi bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki başarısız sonuçlarla dikkati çeken Çaykur Rizespor, deplasman performansı ve sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla ligi 14. sırada tamamladı.

Sezona teknik direktör Mehmet Özdilek'le başlayan yeşil-mavili ekibin, 12. haftada sahasında Kardemir Karabükspor'a 3-0 yenilmesinin ardından takım Hikmet Karaman'a emanet edildi. Trabzonspor maçıyla takımı 10 puanla 17. sırada devralan Karaman, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada küme düşme hattında bitirdi.

İkinci yarıda Werder Bremen'den Obraniak ve Norwich City'den Lafferty gibi iki önemli oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Deplasmanda 2-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle ikinci yarıya başlayan Karaman'ın öğrencileri, sahasında Mersin İdmanyurdu'na 4-0, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikten sonra toparlanma sürecine girdi. 21. haftada Bursaspor beraberliğiyle soluk alan yeşil-mavililer, 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e yükseltmeyi başardı.

"Atmacalar", 26. haftada Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 5-1'lik yenilginin ardından üst üste 4 maç daha kaybederek yeniden düşme hattına yaklaştı. Ligin 31. haftasında deplasmanda Gaziantespor'u 2-1'le geçen Çaykur Rizespor, 32. haftada sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek, bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Karadeniz temsilcisi, sezonu 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 14. sırada tamamladı. "Atmacalar" 34 haftada 41 gol atarken, kalesinde 55 gole engel olamadı.

İç sahada ligin en kötü takımı

Yeşil-mavili ekip, Süper Lig'de iç sahada 18 takım arasında en kötü performansa sahip ekip oldu. Rize'de oynadığı ilk 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen Çaykur Rizespor, sadece 4 beraberlikle 4 puan toplayabildi.

Rize ekibi, ilk iç saha galibiyetini, ligin 22. haftasında Eskişehirspor'u 3-0 yenerek elde etti. Yeşil-mavililer sezon boyunca sahasında 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Çaykur Rizespor, deplasmanda ise 17 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 7 mağlubiyetle 22 puan aldı.

"İç saha avantajını kullanamadık"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başlamadıklarını, özellikle sezonun ilk devresinde çok kötü performans ortaya koyduklarını belirtti. İyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen işlerin bir türlü istedikleri gibi gitmediğini ifade eden Ferah, "Kadro istikrarını bir türlü sağlayamadık. Sakatlıklar ve Afrika Kupası'ndaki oyuncu sayımızın fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşadık ama ligin ikinci yarısında toparlanmayı bildik" dedi.

Ferah, iç saha avantajını hiç kullanamadıklarına işaret ederek, "Sahamızda ilk 10 maçta seyircimize galibiyet sevinci yaşatamadık. Bunlar taraftarı, camiayı endişelendirdi. İlk iç saha galibiyetiyle öz güvenimizi kazandık ve sezonu kazasız tamamlamayı başardık. Bir çok fırtınaya yakalanmamıza rağmen gemiyi limana sağ salim yanaştırdık" diye konuştu.

Ligde iki sezondur mücadele ettiklerini ve sürekli küme düşme endişesi taşıyan bir görüntü verdiklerini dile getiren Ferah, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporuyla gelecek sezon aynı sorunların yaşanmaması için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.