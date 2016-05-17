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17.05.2016 - 16:30 | | RİZE (AA)

Rizespor ligi galibiyetle tamamlamak istiyor

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah, "Ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz" dedi.

Rizespor ligi galibiyetle tamamlamak istiyor
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini belirtti.

Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini anımsatarak, "Zorlu bir lig maratonunu tamamlamak üzereyiz. İyi başladığımız ligde ikinci yarıda sakatlıklar nedeniyle şansız dönemler yaşadık" ifadesini kullandı.

Yaşananların artık geride kaldığını kaydeden Ferah, şöyle devam etti: "Şimdi önümüzde tek maç kaldı. Yarın deplasmanda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçından üç puan alarak ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz."

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