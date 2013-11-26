Rizespor sakatlardan yana dertli

Spor Toto Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi deplasmanda Torku Konyaspor ile mücadele edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, takımın yarısının sakatlıklarla boğuştuğunu söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, "Sezona çok iyi başlangıç yapmıştık. Ardından gelen sakatlıklar takımın dengesini bozdu. Son haftalarda maç içerisinde yaşadığımız sakatlıklar da oyun düzenimizi etkiledi. Son oynadığımz Kayserispor maçında üç oyuncumuz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Takımın yarısı sakatlıklarla boğuşuyor" dedi.

Konyaspor maçı öncesinde sekiz futbolcunun tedavi gördüğünü ifade eden Ferah, şunları söyledi: "Hakan Hacıbektaşoğlu sakatlığı nedeniyle sezon başından itibaren bizimle olamıyor. Kweuke ve Ozan birkaç hafta aramızda olamayacak. Cernat kolundan ameliyatının ardından çalışmalara başladı ama ağrıları devam ediyor. Eren Albayrak'ın durumu hafta içerisindeki tedavisinin ardından netlik kazanacak. Uche'de apandisit, Sercan'da ise eski sakatlığının nüksetme riski var. Buna rağmen fedakarlık yaparak takım içerisinde kalmak istiyorlar. Kayserispor maçında sakatlanan Tevfik Köse ise kontrollü olarak idmanlara çıkacak. Durumu hafta sonu yapılacak kontrolden sonra belli olacak. Sezon başından itibaren Hurşut Meriç'ten beklediğimiz katkıyı alamadık. Bu nedenle kadro dışı bırakma kararı aldık. Sakatlıkların çokluğuna rağmen teknik ekip ve futbolcularımız özveri ile çalışıyor. Önümüzde zor bir Torku Konyaspor maçı var. Her şeye rağmen Torku Konyaspor maçında düşüncemiz galibiyet üzerine olacak."

Ferah, ligin ilk yarısında kalan beş maçı en iyi şekilde tamamlamak istediklerini, devre arasında yapacakları takviyelerle kadro derinliğini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.