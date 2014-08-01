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01.08.2014 - 14:03 | | AA

Rizespor, taktik ve gol çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Çaykur Rizespor, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sündürdü.

Rizespor, taktik ve gol çalıştı
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Seefeld kasabasında 30 Temmuz'da kampa giren yeşil-mavili takımın çalışmasına, ağrıları nedeniyle Sylvestre tedbir amacıyla katılmadı. Kamerunlu oyuncu Kweuke ise takımdan ayrı çalıştı. Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Oboabona iznin ardından takımın Avusturya kampında yer aldı.

Yeşil-mavili oyuncular antrenmanda, kanatlardan gönderilen ortalarla gol atmaya çalıştı. Çalışmanın diğer bölümünde ise yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Erzurum kampının ardından çalışmalara Seefeld kasabasında başladıklarını belirterek, "Burada keyifli çalışıyoruz. 16 günlük Erzurum kampının ardından takıma 3 gün izin verdik. 30'undan itibariyle de burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kamp yaptıkları kasabanın "müthiş" olduğunu ifade eden Özdilek, "Ortamımız gayet iyi. İki gündür yoğun çalışıyoruz. Yarın Fulham ile hazırlık maçı yapacağız. Toplam 4 hazırlık maçı planlıyoruz. 12 Ağustos'a kadar çalışmalarımız burada sürecek" diye konuştu

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