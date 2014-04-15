Rizespor taraftardan sabır bekliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Metin Kalkavan, ligin en centilmen takımı olduklarını ama tribünlerde Galatasaray maçı ile başlayan ve Kardemir Karabükspor maçı ile devam eden öfke patlaması olduğunu, önce sabırlı ve hoşgörülü olmanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Kalkavan, yaptığı açıklamada, deplasmanlarda üst üste seri galibiyetler aldıklarını belirterek, "Son oynadığımız 3 deplasman maçından 3 galibiyet elde ettik. Kadromuz geniş ve alternatifli olduğu için kenardan gelen oyuncularımız maçın gidişatını değiştiriyor. Son Kayserispor galibiyeti ile pozitif hava oluştu. Son maçlarda doğru oynamaya çalışan bir Çaykur Rizespor var. Camia olarak hem teknik kadrodan hem de takımın giderek artan mücadele gücünden çok memnunuz" dedi.

Önemli bir süreçten geçtiklerini ve ligin sonu yaklaştıkça psikolojik yıpranmalar olduğunu ifade eden Kalkavan, "Şehrin bütününden çok memnunuz ama az sayıda da olsa öfke kontrolü yapmayan insanlar var. Bunu tüm şehre mal etmek doğru değil. Severek, koşarak görev yapan bir insanım. Taraftarlardan iki ricam var, birincisi küfür etmesin, ikincisi şiddet uygulamasın. Beni bu sezon oynadığımız bir maç sonunda protesto edip istifaya davet edenlere teşekkür ettim. Çünkü bunu maç sonunda yaptılar. Temel değerlerimizi unutmamamız lazım" diye konuştu.

Son haftalarda özellikle teknik direktör Uğur Tütüneker'e yapılanların kendilerine yakışmadığını dile getiren Kalkavan, şunları söyledi: "Ligin en centilmen takımıyız ama Galatasaray maçı ile başlayan ve Kardemir Karabükspor maçı ile devam eden öfke patlaması var. İnsan olarak önce sabırlı ve hoşgörülü olmalıyız. Uğur hocaya yapılanlar hoş değil. Uğur Tütüneker ile oynanan maçlara baktığımızda ortalamanın iyi olduğunu görüyoruz. Değerlendirmeleri iyi yapmalıyız. Taraftara ihtiyaç kötü günde vardır. Kulübünü seven insan kendi ayağına kurşun sıkmaz, takımına zarar vermez."

Kalkavan, şunları kaydetti: "Beni arayan kişiler oluyor. 'Hapse gireceğim, şu kadar paraya ihtiyacım var'. Bir başkası oğlu sahaya girdiği için hapiste, 'paraya ihtiyacım var' diyor. Şunu herkes iyi bilsin. Maçlardaki olaylardan dolayı para cezası alanlara tek kuruş yardım etmem. Hepsinden kulüp olarak davacıyım. Hiçbir davayı da geri çekmem. Kimsenin bu kulübe zarar vermeye hakkı yok. Çaykur Rizespor'a kimsenin para cezası verdirme hakkı yok. Kimseye zarar verme hakkın yok. Gerekli olanlar yapılıyor. Küfür eden cezayı yiyecek. Üstelik tazminat davası da açacağız. Ceza alan hiçbir stada giremeyecek. Sebep ne olursa olsun küfürü asla haklı kılamaz."