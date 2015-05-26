Rizespor taraftarı İstanbul'a karşı!

Ligin son maçında kupayı alacak olan Galatasaray için Çaykur Rizespor Başkanının TFF'ye başvuracağı ve maçın İstanbul'da oynanacağı ifadesi, Rizesporlu taraftarların tepkisine neden oldu. Sosyal paylaşım sitelerinde tepkilerini dile getiren Rizespor taraftarları, iyi bir Galatasaray'lı olan ve babası tarafından Metin Oktay'ın adı verildiği ifade edilen Rizespor başkanı Metin Kalkavan'a tepki büyük. Taraftarlar bu teklifi para için kabul etmeleri halinde seneye Rizespor'u Galatasaray taraftarları destekler, biz maçlara gitmeyeceğiz diye paylaşımlarda bulunuyorlar.

Başkan Metin Kalkavan: "Ben bu teklife sıcak bakıyorum,"dedi

Doğan Haber Ajansı muhabirinin telefonla ulaştığı Başkan Kalkavan," Abdurrahim Albayrak açıklamayı yaptı. TFF kabul ederse, maçımızı İstanbul da oynamak istiyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda kabul olursa neden olmasın,"ifadesini kullandı.

Taraftarların tepkisi olurmu sorusuna ise Kalkavan,"Ne tepkisi olacak. Ben bu kulübün başkanıyım. Artık bazı şeyleri aşmalıyız diye,"cevap verdi.

Hikmet Karaman: Taraftarımız Rize'de oynanmasını istiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'ın kendileriyle Rize'de yapacağı sezonun son maçını İstanbul'da oynama talebine yeşil-mavili taraftarların sıcak bakmadığını söyledi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı yönetimin kulüp başkanı Metin Kalkavan'la konuyu görüştüğünü belirterek, "Yönetimin vermesi gereken bir karar ama taraftarımız bu olaya sıcak bakmıyor. Federasyonun bu işe izin verip vermeyeceği de belli değil. Bugüne kadar böyle bir olay olmamış. İleride herkes böyle şeyler isteyebilir, empati kurmak lazım. Beklemek lazım" dedi.

Çaykur Rizespor taraftarının maçın Rize'de oynanmasını beklediğini kaydeden Karaman, şöyle konuştu: "Yönetim, ekonomik açıdan değerlendirebilir. Ekonomik açıdan değerlendirirsek, sezon boyunca maalesef taraftar sayısında sıkıntı yaşadık. Yönetimsel ve ekonomik bakıldığında olabilir ama bazen her şey para değil. Bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım. Galatasaray'ın böyle bir teklif yapması doğaldır. Her takım böyle bir şey ister. Bizim taraftarımızın da empati kurması lazım. Nihayetinde çok doğru karar vermek lazım. Taraftar, şehir, Türkiye'deki konjonktür. Olaya sadece ekonomik bakmak doğru değil. Beklemek lazım."



Galatasaray'ı tebrik etti

Karaman, Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Futbol Takımı ve teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu tebrik etti. Başarının takdir edilmesi gerektiğini, bu nedenle yerli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu öncülüğünde şampiyon olan Galatasaray'ın da övgüyü hak ettiği belirten Karaman, "Maalesef alkışladığın zaman başka bir renk, sana inanılmaz hakaretlerde bulunuyor. Galatasaraylı taraftarlara sesleniyorum; ben Galatasaray ve Hamza hocayı alkışlıyorum ama daha skorlar belli olmadan bizim maç konuşulmaya başlanmıştı. Ziyaretlerimiz konuşulmaya başlandı. 'Ne talimat aldınız?' Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir art niyet olabilir mi? Bu nasıl bir kafa yapısı" diye konuştu.

Türkiye'de artık bazı şeylerin değişmesi ve hak edenin, hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, şöyle devam etti: "Galatasaray'ı tebrik ediyoruz, Hamza hocayı tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Kim şampiyon olursa olsun, tebrik etmek lazım. Bu nasıl Müslüman bir ülke? Bu ülke 'Ben Müslümanım' diyor. Başarılı olan bir insanı takdir etmemek Müslümanlığın neresinde? Başarılı olmuş, Avrupa'da seni iyi temsil eden kim olursa olsun, alkışlayıp tebrik edeceğiz. Bursaspor, Fenerbahçe'yi yenmişse tebrik edeceğiz. Finalde Galatasaray ile oynayacak, kim kazanırsa onu tebrik edeceğiz. Neden kavga ediyoruz anlamıyorum. Biz problem yaratmakta ustayız, problem çözmede değil. Hiç kimse problemi çözmek için uğraşmıyor. Bizler problemi büyütüyoruz."

Karaman, şampiyonluk yarışının, sezonun son maçına kalmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yenilsek, Fenerbahçe taraftarından inanılmaz tepki görecektik. Yensek, Galatasaray taraftarından. Çünkü biz Fenerbahçe'ye sezon içinde yenildiğimizde bu tepkiyi Galatasaray taraftarında gördük, Beşiktaş'a yenildiğimizde de gördük. Bu ülke ne zaman kurtulacak bu şeyden. İyi olanı neden alkışlamıyoruz. İnanılmaz küfürler oldu, hepsini mahkemeye versek olmaz. Şahsımıza küfür eden 3-4 kişiyi mahkemeye verecektik. İnanılmaz özürler, 'bir daha yapmayacağız' sözleri sonrasında vazgeçtik. Şampiyon olanı, yeneni alkışlamayı öğrenelim" ifadelerini kullandı.

Yasin Öztekin'in şampiyonluk yarışındaki performansı

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin'in Kayseri Erciyesspor'da görev yaptığı dönemde iyi bir çıkış yakaladığını ve sarı-kırmızılı kulübe gittiğini kaydeden Karaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Gelişimini çok iyi sürdürdü. Hamza hocayı tebrik ediyorum, sahip çıktı ve oynattı. Kendi taraftarı Yasin'i eleştiriyordu. Bana sosyal medyadan 'adamını gördün mü?' şeklinde tepkiler geliyordu. Ne oldu şimdi? Yerli oyuncularımızı bir anda boğuyoruz. Yasin, karakter ve kişilik yapısıyla ayakta durdu, savaştı ve kazandı. Zaten büyük takıma giden oyuncular negatif bir değirmende yoğrulur gibi yoğrulup kayboluyor."