SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda 6 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor'u konuk edecek Ã‡aykur Rizespor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, "Ä°nÅŸallah taraftarÄ±mÄ±zÄ±n, her kesimin desteÄŸi ve morali ile geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyoruz." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trabzonspor'un ligde ve Avrupa'da hedefleri olduÄŸunu, kendilerinin ise ligdeki son maÃ§larÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± 5-0'lÄ±k maÄŸlubiyeti unutturmak istediklerini belirtti.

Ligde beklentilerin 2-3 puan gerisinde kaldÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Kartal, bu nedenle kaybedilen puanlarÄ±n telafisi iÃ§in oyuncularla toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ArtÄ±k yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak zorunda olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kartal, "Karadeniz derbisi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ maÃ§Ä±mÄ±z olabilir. Biz kendi evimizde, taraftarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde, camiamÄ±za yakÄ±ÅŸÄ±r bir mÃ¼cadele vereceÄŸiz.Ä°nÅŸallah taraftarÄ±mÄ±zÄ±n, her kesimin desteÄŸi ve morali ile geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyoruz. Ä°nÅŸallah bunu baÅŸarÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

"Kendimizi taraftara affettirmek istiyoruz"

Hafta sonuna en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanacaklarÄ±na iÅŸaret eden Kartal, "BirÃ§ok takÄ±mda eksik yÃ¶nler var. Biz de oyun olarak henÃ¼z istediklerimizi yapamÄ±yoruz. Medipol BaÅŸakÅŸehir bu ligin en iyi kadrosuna sahip takÄ±mlardan ama aynÄ± puandayÄ±z. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n durumu ortada. Hafta sonu evimizde savaÅŸarak maÃ§tan yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼n akÄ± ile Ã§Ä±kmak, kendimizi taraftara affettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Kartal, takÄ±mda sakat oyuncular bulunduÄŸuna deÄŸinerek, Umar'Ä±n maÃ§a yetiÅŸmesinin zor gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, haftalÄ±k oyuncu performansÄ±nÄ±n kadroyu belirlemesinde etkili olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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