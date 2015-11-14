Rizespor yarın Dinamo Batum'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 22 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, antrenör Roland Koch yönetiminde yapılan antrenmana, milli takımlarında bulunan Kweuke, Viera, Dhurgham İsmail, Oboabona ve Ertuğrul Ersoy katılmadı, Slyvestre ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Karadeniz temsilcisi, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın Gürcistan'ın Dinamo Batum takımı ile yapacağı hazırlık maçı ile sürdürecek.