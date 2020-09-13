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13.09.2020 - 18:36 | | AA

Rizespor, Yassine Meriah'i kiraladÄ±

Ã‡aykur Rizespor, Yassine Meriah'Ä± bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k olarak renklerine baÄŸladÄ±.Â

Rizespor, Yassine Meriah'i kiraladÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor, Yassine Meriah'Ä± bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k olarak renklerine baÄŸladÄ±.Â 

YeÅŸil-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'Ä±n Olimpiakos takÄ±mÄ±ndan 27 yaÅŸÄ±ndaki Tunuslu defans oyuncusu Meriah'Ä±n kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Hasan Kartal'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bir yÄ±llÄ±k kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmeyi imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Yassine Meriah'a 'hoÅŸ geldin' denilerek baÅŸarÄ± dileÄŸinden bulunuldu.Â 

Meriah, geÃ§en sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ± SÃ¼per Lig ekiplerinden KasÄ±mpaÅŸa'da kiralÄ±k olarak geÃ§irmiÅŸti.

Rizespor, Yassine Meriahi kiraladÄ±

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