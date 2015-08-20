Rizespor yönetiminden Karaman'a destek

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Halim Mete, takımda kimsenin Çaykur Rizespor'dan büyük olmadığını belirterek, "Büyük olan kulübümüzdür" dedi.

Mete, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezonun ilk maçını son yıllarda olduğu gibi yine Gençlerbirliği ile oynadıklarını hatırlatarak, bu maçta 3-2 galip geldiklerini ancak buna rağmen sevinemediklerini ifade etti.

Rüyada görebilecekleri olayları saha içerisinde yaşadıklarını, bunun futbolda ilk olmadığını vurgulayan Mete, "Zaman zaman bu tip olaylar futbolda yaşanabiliyor ama bu bizim için hatırladığım kadarıyla bir ilkti. Bu olayın disiplin boyutu var. O sıcak havada oksijen yetersizliği var, var da var. Buna rağmen böyle bir rüyayı keşke görmeseydik. Olayın yaşandığı veya maçın bittiği saatten bu yana Çaykur Rizespor'a sevgi duyan tüm dostlarımız ve taraftarlarımız sözlü, yazılı, sosyal medya aracılığıyla ve telefonla bize görüşlerini aktarıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bir geminin sadece bir kaptanının olduğunu anlatan Mete, teknik direktör Hikmet Karaman'ın bakışı ve otoritesinin kendiler için önemli olduğunu belirtti.

"Büyük olan kulübümüzdür"

Mete, futbolcuların hiçbirini birbirinden ayırmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Onlar bizim çocuklarımızdır. Ancak bizim görevimiz aile içi birlik, saygı ve sevgiyi birlikte yaşatmak ve bu ortamı sağlamaktır. Daha sonra da bu birlik beraberliği şehir ve taraftarlarla bütünleştirmektir. Yönetim kurulumuz ve başkanımız, bunun için varız. Asıl görevimiz de budur. Başkanımız yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla beraber olayın yaşandığı andan itibaren teyakkuz halinde, olayın tamamen içinde olup Çaykur Rizespor lehine çözüm için çabalar sarf etmekteyiz. Hepimiz biliyoruz ki hiç birimiz Çaykur Rizespor'dan büyük değiliz, büyük olan kulübümüzdür."

Mete, yaşanan olayın kimseye zarar vermeden sonuçlandırılması ve bir daha bu tip olayların kulüp bünyesinde yaşanmamasını amaçladıklarını kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yapılan maçta teknik direktör Hikmet Karaman'la tartışan Çaykur Rizesporlu Leony Leonard Kweuke, yaşanan bu olayın ardından çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.