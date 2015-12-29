Rizespor'a taraftar desteği arttı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 24 puan ile 8. sırada yer alan, sahasında oynadığı 9 maçta ise 15 puan toplama başarısı gösteren Çaykur Rizespor'un tribünlerindeki taraftar sayısı, geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttı.

İç saha maçlarını 15 bin 485 seyirci kapasiteli Çaykur Didi Stadı'nda oynayan yeşil-mavililer, ligin 17 haftalık ilk devresinde sahasındaki 9 karşılaşmada toplam 30 bin 446 biletli seyirciyi tribünlere çekebildi. Geçen sezon ise aynı sürede toplam seyirci sayısı 16 bin 924'te kalmıştı.

Karadeniz ekibinin taraftarları, tribünlerini en fazla ligin 2. haftasında 1-1 berabere tamamlanan Fenerbahçe maçında doldurdu. Bu karşılaşmada yeşil-beyazlılara 5 bin 412 biletli futbolsever destek verdi. Ligin 11. haftasında oynanan ve son dakikada atılan gollerle ev sahibi ekibin 4-3 kazandığı Galatasaray maçını ise 3 bin 340 kişi izleyerek takımlarına destek verdi.

Çaykur Rizespor'un bu sezon en az seyirci çektiği karşılaşma ise 5-1 gibi farklı bir skorla kazanılan Antalyaspor maçı oldu. Bu karşılaşmayı tribünlerde 2 bin 196 taraftar izledi. Geçen sezonun ilk yarısında ise sahasında 8 lig maçına çıkan Çaykur Rizespor'u 16 bin 924 taraftar izlemişti. Geçen sezonun ilk yarısında sahasındaki maçlarda ortalama 2 bin 116 taraftara oynayan yeşil-mavililer, bu sezon ise maç başına 3 bin 383 taraftara oynadı.

Kupaya ilgi yok

Yeşil-mavili ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında çıktığı üç karşılaşmanın ise toplam seyirci sayısı 626'da kaldı. Kupada, Adliyespor maçında 123, Orhangazispor karşılaşmasında 173, Bucaspor mücadelesinde ise 330 kişi tribünlerden takımına destek verdi. Yeşil-mavili ekibin geçen sezon oynadığı üç kupa maçında ise bin 26 taraftar tribünde yerini almıştı.

"Taraftar artışını önemsiyoruz ama yeterli değil"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezona oranla seyirci sayısında artış yaşanmasının önemli olduğunu söyledi.

Futbolda şiddetin önlenmesi kapsamında Passolig uygulamasına geçilmesinin ardından seyirci sayısında ciddi düşüşler olduğunu ifade eden Ferah, "Geçen yıl başlanan bu uygulamaya destek verdik. Gelinen noktada bütün takımların seyirci sayılarında ciddi düşüş var. 2013 yılında ilk yarıda yaklaşık 60 bin seyirciye oynamıştık. Geçen yıl 16 bin seyirciye oynamıştık ama bu sezona bakıldığında 30 bin barajının üzerine çıktık. Geri dönüşleri almaya başladık. Seyirci sayısındaki artışı geçen yıla oranla önemsiyoruz ama bu yeterli değil. Taraftarlarımızı daha çok takımın yanında görmek istiyoruz" diye konuştu.

Rize'de spor için farklı adımlar attıklarını vurgulayan Ferah, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmalarını sağlamak, onları yetiştirip, profesyonel alanlarda ilimizi temsil etmelerine yardımcı olmak hedefi ile bir çok alanda yeni sportif faaliyet başlattık. Bu alanda sporun içerisinde olan yönetici, idareci, sporcu ve ailelerinin kombine kartlarını kulüp olarak biz karşıladık. İkinci yarıda bunun faydalarını göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.