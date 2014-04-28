Rizespor'da 1 puan sevinci

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile dün deplasmanda golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, ligde kalma yolundaki rakiplerinin kaybettiği haftada aldıkları 1 puanın altın değerinde olduğunu söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe deplasmanına galibiyet için gittiklerini belirterek, "İlk yarıda oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda oynadığımız futbol ile galibiyete yakın taraf bizdik ama aradığımız golü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldık. Rakiplerimizin kaybettiği haftada Fenerbahçe karşısında aldığımız 1 puan altın değerinde" diye konuştu.

Ligde kalma yarışında alınan 1 puanın büyük avantaj sağladığını vurgulayan Ferah, "Fenerbahçe gibi lig şampiyonu bir takımdan puan almayı başardık. Elbette kazanmak isterdik. Bunu başarabilecek pozisyonlar da yakaladık ama olmadı. Rakibimiz maç sonunda 2013-2014 yılı şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe camiasını şampiyonluktan dolayı kutluyoruz. Bizi İstanbul'da yalnız bırakmayan kadın ve çocuk taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda Sivasspor ile sahalarında zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Ferah, rakiplerini yenerek ligde kalma yarışının dışına çıkmak için uğraşacaklarını sözlerine ekledi.