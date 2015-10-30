Rizespor'da 1 puan sevinci

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak iyi mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Biz Kayserispor deplasmanına giderken 3 maç kaybeden bir takım olarak gittik. Bu maç bizim için önemliydi. Bu maçtan bir puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Takımın oynadığı futbolun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ferah, "Futbolda iyi oynayıp, kaybetmek de var. Biz de böyle bir maçı geride bıraktık. Ortaya iyi bir oyun koyduğumuza inanıyorum. Bu maç bizim için üç puandı. Son dakikalarda çizgiden dönen topumuz kader anıydı. Her şeye rağmen 3 maç sonra puan özlemine son verdiğimiz için mutluyuz. Bu bizim için yeni bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Ferah, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçını kazanarak, üç puan özlemine son vermek istediklerini sözlerine ekledi.