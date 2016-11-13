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13.11.2016 - 13:35 | | RİZE (AA)

Rizespor'da 3 eksik

Antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan 3 futbolcu yer almadı.

Rizespor'da 3 eksik
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Yakoubi ve Diallo katılmadı.

Ümit Milli Takım'dan dönen Oğulcan Çağlayan ve kaleci Gökhan Akkan, takımdan ayrı sahada koşu yaptı.

Salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Karaman, futbolcularla özel olarak ilgilenirken idman boyunca Adanaspor maçı ve bu maçtaki pozisyon hataları oyunculara videodan izlettirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada Karaman, oyuncuları maçlarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeşil-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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