Rizespor'da 3 puan yüzleri güldürdü

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek 4 hafta sonra galip gelen Çaykur Rizespor'da 3 puanın sevinci yaşanıyor.



Kulüp başkanı Metin Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona genç bir takım kurarak girdiklerini hatırlattı.



Ligin başından itibaren iyi oyuna sadık kalmaya çalıştıklarını vurgulayan Kalkavan, "Oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştığımız için genelde maçlarımızın keyifli olduğunu düşünüyorum. Gençlerbirliği maçı da bizim açımızdan keyifli oldu. İlk devre biz, ikinci yarı rakibimiz çok daha iyi oynadı. İlk yarı çok daha fazla skor yapabilirdik. İkinci yarıda ise rakibimiz bizi yakalayıp geçebilirdi." dedi.



Galibiyete en çok ihtiyacı olan takımın kazandığını vurgulayan Kalkavan, "Sonunda kazandığımız için mutluyuz. Aşağıda olmak sıkıntılı, yukarılara çıkmamız gerekiyordu. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Şimdi gelecek haftalara daha rahat bakacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



"Kweuke takımın lideri"

Kamerunlu golcü Leonard Kweuke'nin dönüşünün de önemli olduğuna dikkati çeken başkan Kalkavan, şunları kaydetti: "Kweuke hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan. Aynı zamanda bu takımın lideri. Sakatlığının ardından son iki haftadır sahada kaptan olarak görev alıyor ama kaptan olmadan da takımın lideriydi. Onun dönüşü açısından da çok mutluyuz. Futbol adına da onun dönüşüne seviniyoruz. Yetenekli bir futbolcu. Kweuke'nin 6-7 kilo fazlası var ve onu da üzerinden attığı zaman çok daha daha iyi olacak. Bizim hücum gücümüze çok büyük etkisi var. Takım olarak ayrı bir güç katıyor."