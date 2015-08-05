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05.08.2015 - 10:32 | | RİZE (İHA)

Rizespor'da 4 imza!

Çaykur Rizespor prensipte anlaştığı dört yabancı futbolcu ile bugün düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Rizespor'da 4 imza!
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Çaykur Rizespor, Belçika’nın Kortrijk takımından hücum oyuncusu Fransız Teddy Chevalier, Polonya’nın Jagiellonia Bialystok takımından orta saha oyuncusu Gürcü Nika Dzalamidze, yine aynı takımda forma giyen Polonyalı hücum oyuncusu Patryk Tuszynski ve Yunanistan’ın Paok Selanik takımından Kamerunlu kaleci Charles İtandje’yi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile renklerine bağladı.

Törende konuşan Çaykur Rizespor Asbaşkanı Ömer Ofluoğlu, “Daha önce 4 yeni transfere imza attırmıştık. Şimdi yeniden 4 yabancı futbolcumuz ile imza atıyoruz. Fulbolcularımıza güveniyoruz. Mevcut kadromuzu koruyarak takviyeler ile takımımızı daha da güçlendirdik. Transfer çalışmalarımız sürecek” dedi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah ise yaptığı açıklamada iyi bir takım oluşturma gayretlerinin sürdüğünü belirterek, “Hocamızın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takip ettiğimiz futbolcular var. Bu sene iyi bir sezon geçirerek ligi ilk on içerisinde tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

Futbolcular ise yaptıkları açıklamada Rize’de olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirip takıma katkı sağlamayı hedeflediklerini belirttiler. Ardından Chevalier ile 3 yıl, Dzalamidze ile 4 yıl, Tuszynski ile 3 yıl ve İtandje ile 2 yıllık sözleşmelere imza atıldı.

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