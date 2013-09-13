Rizespor'da eksikler can sıkıyor!

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sakatlığı bulunan Necati Yılmaz çalışmada yer almazken Uche ve Florin Cernat takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili ekip, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren çalışma yarı sahada maç ile tamamlandı.

Çalımbay, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ilk haftaların çok zor olduğunu belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık ama ligin ilk maçları çok zor olur. Gelecek haftalarda takımlar birbirini tanıyacak. Biz de rakibimiz de birbirini tam olarak tanımıyor" dedi.

Gaziantepspor maçı öncesi takımda çok eksik olduğunu ifade eden Çalımbay, "Maalesef transferin son günleri istediğimiz iki oyuncu takviyesini yapamadık. Bunun kadro derinliğini etkileyeceğini biliyorduk. Gaziantepspor maçı öncesi net olarak gözüktü. Gaziantepspor maçında sıkıntımız, eksiğimizin çok olması. Uche oynamıyor, Leonard Kweuke cezalı, Florin Cernat bizimle olamayacak. Eksiklerimizin olması bizim için büyük dezavantaj. Bunun dışında sıkıntımız yok. Eksiklere rağmen takıma güveniyoruz. İlk deplasman puanlarını Gaziantepspor karşısında almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaleci Serkan Kırıntılı ise kendisine güvenenleri mahcup etmemek için çalıştığını vurgulayarak, "Görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Gaziantepspor zor bir deplasman ama milli takım arasını iyi değerlendirdik. İnşallah puan veya puanlarla döneriz" ifadelerini kullandı.

Sercan Kaya, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydederek, sadece deplasmanda Trabzonspor karşısında kazanamadıklarını, Gaziantepspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeşil-mavili ekip, akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek. Sakatlıkları bulunan Necati Yılmaz, Uche Kalu, Florin Cernat ile cezası bulunan Leonard Kweuke kafilede yer almayacak.

Karadeniz ekibinin Gaziantepspor karşılaşmasına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Ousmane Wiera, Sezer Özmen, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Ludovic Sylvestre, Sercan Kaya, Eren Albayrak, Cenk Ahmet ve Tevfik Köse muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.