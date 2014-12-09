Rizespor'da en güçlü aday Hikmet Karaman

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, Trabzonspor maçına kadar yeni teknik direktörü belirlemiş olacaklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklama, teknik direktör Mehmet Özdilek'in karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başladıklarını belirtti.

Camialarına katkı sağlayacağına, taraftar ve şehirle bütünleşeceğine inandıkları hoca adaylarını belirlediklerini ifade eden Ferah, ''Gerekli görüşmelere başladık. Çaykur Rizespor'u bulunduğu ortamdan kurtaracağına inandığımız bir ekiple yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Yönetim olarak değerlendirme aşamasında olduklarını ifade eden Ferah, "Camia olarak her zaman istikrarı savunduk, ama bazen istediklerinizi sonuca yansıtamazsınız. Hedefimiz istikrarı yakalayacak bir teknik kadro. Önümüzde yeterli zaman var. Trabzonspor maçına kadar yeni teknik direktörümüzü belirlemiş olacağız. Trabzonspor maçına yeni hocamızın çıkıp çıkmayacağını konuşmak ise henüz erken" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekipte teknik direktör adayları arasında en güçlü ismin Hikmet Karaman olduğu öğrenildi. Arjantin'den dönen Karaman'ın en kısa zamanda transfer komitesi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Hikmet Karaman 1998-99 sezondan yeşil-mavili ekibi çalıştırmış Karadeniz temsilcisi play-off finalinde Göztepe'ye kaybederek Süper Ligin kapısından dönmüştü. Karaman, 2002-2003 sezonundan yeniden göreve gelmiş ve Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı. Süper Ligde 2003-2004 sezonunda 19 maç takımın başında sahaya çıkan Karaman, başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etmişti.