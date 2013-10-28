Rizespor'da Eskişehirspor mağlubiyeti üzüntüsü

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, rakipleri karşısında futbolun doğrularını sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde Eskişehirspor maçına kadar keybetitkleri maçlarda bile mücadeleden geri durmadıklarını belirterek, "Eskişehirspor maçında ise rakibimizin üstünlüğü vardı. Çok iyi mücadele örneği sergilediler. Biz de oyun olarak ayakta kalmaya çalıştık ama beklenen performansı sergileyemedik. Eskişehirspor karşısında futbolun doğrularını sahaya yansıtamayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Rakibimizi haklı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Mağlubiyeti telafi edecek güce sahip olduklarını ifade eden Ferah, "Futbolda kaybetmek de var. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama bunu telafi edecek tutbolcu ve teknik ekibe sahibiz. Hafta içi oynayacağımız Türkiye Kupası mücadelesinin ardından ligde Akhisar Belediyespor ile karşılacağız. Bu maç bizim için çok daha farklı olacak. Hafta boyunca buna göre hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.

Ferah, taraftarların alınan her türlü sonuca rağmen takıma destek vermesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.