Rizespor'da Ferah umut saçtı

Süper Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, "9 kişi kalmamıza rağmen oyunumuz, mücadelemiz, taraftarımızın ve takımın inancını pekiştirdi. Gelecek adına hepimizi umutlandırdı" dedi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında iyi işler yaptıklarını ancak üstünlük sağlayacak golü bir türlü bulamadıklarını anlatarak, geniş bir kadroya sahip Beşiktaş'ın ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine giderek maçta oyunun kontrolünü ele almaya çalıştığını söyledi.

İyi oynadıkları bir anda 1-0 geriye düştüklerini ve aynı anda 10 kişi kaldıklarını dile getiren Ferah, Kıvanç Karakaş'ın oyundan atılmasına rağmen oyunun kontrolünü kaybetmeyerek kısa sürede beraberliği sağladıklarını ifade etti.

Ferah, Koray Altınay'ın atılmasının işlerini çok zorlaştırdığını vurgulayarak, "Beşiktaş gibi bir takıma karşı 9 kişi mücadele edebilme şansınız çok zor. Her şeye rağmen son anlara kadar oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Beşiktaş karşısında son 30 dakika 9 kişi oynamamıza rağmen pozisyon vermedik ama talihsiz bir penaltı puan almamızı engelledi" diye konuştu.

Alınan mağlubiyete rağmen takımın ve taraftarın çok büyük bir bütünlük sağladığına dikkati çeken Ferah, şunları kaydetti: "Bizim için üzüntü verici olan iki oyuncumuzun kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi ve yüreklerini ortaya koyan oyuncularımızın emeklerinin karşılığında puan alamaması. Geriye kalan her şey son derece güzeldi. Futbolcuların ve taraftarların alınan mağlubiyete rağmen maç sonrası bütünlüğü en büyük kazancımız oldu. Dokuz kişi kalmamıza rağmen oyunumuz, mücadelemiz, taraftarımızın ve takımın inancını pekiştirdi. Gelecek adına hepimizi umutlandırdı."

Ferah, maçın geride kaldığını hakemle ilgili yapılacak eleştirilerin hiçbir şeyi geri getirmeyeceğini dile getirerek, hakemin Çaykur Rizesporlu futbolculara verdiği kartlardan değil, Beşiktaşlı futbolculara vermediği kartlardan dolayı eleştirilmesi gerektiğini söyledi.