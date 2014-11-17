Rizespor'da hedef Başakşehir

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan ve yaklaşık bir saat süren antrenmana, yeşil-mavili futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, dar alanda kısa pas çalışması ile sona erdi.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Deniz Kadah ve Sercan Kaya takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlardaki Filip Holosko, Ali Adnan, Kweuke, Oboabona ve Viera; sakatlığı devam eden Murat Duruer ile izinli olan kaleci Aykut Erçetin antrenmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.