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16.03.2016 - 16:05 | | RİZE (AA)

Rizespor'da hedefler 3 puan üzerine

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Ferah, "Akhisar Belediyespor deplasmanında kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz" dedi.

Rizespor'da hedefler 3 puan üzerine
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, maçı kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldıklarını hatırlatarak, "Maçın ilk 30 dakikasında 2-0 geriye düşmemiz işimizi zorlaştırdı. Elimize geçirdiğimiz fırsatları da iyi değerlendiremeyince son dakikalarda skoru 2-1'e getirsek de puan alma imkanımız olmadı. Beşiktaş ve Bursaspor maçlarında son iki haftada puan almayı başaramadık. Üst üste yaşanan puan kayıpları ile ligde hedeflediğimiz yerin biraz uzağında kaldık" diye konuştu.

Ligin ilk yarısında elde ettikleri avantajı yitirdiklerini belirten Ferah, "Alt sıralardaki takımlarla aramızdaki puan farkı kapandı, çok büyük puan farkı yok. Son haftalarda işi biraz zora soktuk. Yeniden toparlanmak ve çıkışa geçmek zorundayız. Akhisar Belediyespor deplasmanında kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Üç puana bu maçta çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları bulunan Kweuke ile sarı kart cezalısı Oboabona ve Koray Altınay'ın Akhisar kafilesinde yer almadığını belirten Ferah, kafileye dahil edilen Dhurgham İsmail'in durumunun ise maç günü belli olacağını ifade etti.

Ferah, Oboabona'nın Nijerya Milli Takımı'na çağrıldığını ve kampa katılmak için ülkesine gittiğini kaydetti.

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