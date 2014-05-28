Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rizespor'da hoca arayışları sürüyor
28.05.2014 - 15:11 | | RİZE (AA)

Rizespor'da hoca arayışları sürüyor

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, "Teknik direktör arayışlarımızı birkaç gün içerisinde netleştireceğiz" dedi.

Rizespor'da hoca arayışları sürüyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, teknik direktör arayışlarını birkaç gün içeirisinde netleştireceklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uğur Tütüneker ile yeni dönemde çalışmama kararı almalarının ardından birkaç teknik direktör ile görüştüklerini belirtti.

Kalıcı bir ekip ve istikrarlı bir yönetim oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Ferah, "Bu anlamda transfer komitemiz takımı başarıya taşıyacağına inandığımız bazı isimlerle görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından kulüp başkanımız Metin Kalkavan'ın da katılacağı toplantı ile nihai kararı vereceğiz. Bu uzun sürmeyecek. Teknik direktör arayışlarımızı birkaç gün içerisinde netleştireceğiz" dedi.

Transfer çalışmalarının teknik direktör sorunun çözülmesinin ardından başlayacağını vurgulayan Ferah, "İç ve dış transferde çalışmalarımıza teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda başlayacağız. Sezon sonu yaptığımız kulüp içi değerlendirme ve hocamızın vereceği rapor yeni sezondaki yol haritamızı belirleyecek. İyi bir kadroya sahibiz. Yapacağımız takviyeler bizi daha ileriye taşıyacak" diye konuştu.

Öte yandan, yeşil-mavili ekipte teknik direktör Mehmet Özdilek'in isminin ağırlık kazandığı, görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Özdilek ile anlaşılamaması durumunda son beş yıldır Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Ali Karaca'nın takımın başına getirilebileceği ifade edildi.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber