Rizespor'da hoca arayışları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, teknik direktör arayışlarını birkaç gün içeirisinde netleştireceklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uğur Tütüneker ile yeni dönemde çalışmama kararı almalarının ardından birkaç teknik direktör ile görüştüklerini belirtti.

Kalıcı bir ekip ve istikrarlı bir yönetim oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Ferah, "Bu anlamda transfer komitemiz takımı başarıya taşıyacağına inandığımız bazı isimlerle görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından kulüp başkanımız Metin Kalkavan'ın da katılacağı toplantı ile nihai kararı vereceğiz. Bu uzun sürmeyecek. Teknik direktör arayışlarımızı birkaç gün içerisinde netleştireceğiz" dedi.

Transfer çalışmalarının teknik direktör sorunun çözülmesinin ardından başlayacağını vurgulayan Ferah, "İç ve dış transferde çalışmalarımıza teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda başlayacağız. Sezon sonu yaptığımız kulüp içi değerlendirme ve hocamızın vereceği rapor yeni sezondaki yol haritamızı belirleyecek. İyi bir kadroya sahibiz. Yapacağımız takviyeler bizi daha ileriye taşıyacak" diye konuştu.

Öte yandan, yeşil-mavili ekipte teknik direktör Mehmet Özdilek'in isminin ağırlık kazandığı, görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Özdilek ile anlaşılamaması durumunda son beş yıldır Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Ali Karaca'nın takımın başına getirilebileceği ifade edildi.