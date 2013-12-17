Rizespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 20 Aralık Cuma sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı devam eden Ozan Papakar ise takımdan ayrı koştu. Yeşil-mavili futbolcular, kondisyona yönelik çalışmanın ardından antrenmanın son bölümünde 3 gruba ayrılarak taktik ağırlıklı maç yaptıyar. Çalımbay, idman boyunca futbolculara uyarılarda bulundu.

Almanya ikinci lig ekiplerinden FC Ingolstadt 04 forması giyen ve devre arası transferde takıma katılması beklenen gurbetçi oyuncu Ümit Korkmaz da çalışmada yer aldı.

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Eren Albayrak, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle beklentileri karşılayamadıklarını belirterek, "Takım arkadaşlarımla kötü günler yaşıyoruz. Bu durumdan kurtulmak için çalışıyoruz. Bu süreçte elbette şansızlıklar da yaşıyoruz. Ne olursa olsun en kısa zamanda bir şekilde bu durumdan çıkacağız" dedi. Aldıkları sonuçlar nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Eren Albayrak, "İçinde bulunduğumuz bu kötü durumdan kurtulup güzel günler göreceğimize inanıyorum. Önümüzde ligin önemli takımlarından Kasımpaşa ile oynayacağımız kritik maç var. Bu maçın önemi bizim için çok ama çok büyük. İlk yarıda sahamızdaki son maçı oynayacağız. Zorlu karşılaşmaya çok iyi hazırlanıyoruz. Kasımpaşa maçına çıkış maçı olarak bakıyoruz. Hem takım olarak hem de hocamızla konuşuyoruz. Kasımpaşa maçı bizim için güzel bir başlangıç olacak" diye konuştu.