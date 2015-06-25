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25.06.2015 - 13:28 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Kıvanç sağlık kontrolünden geçti

Rizespor'da Kıvanç sağlık kontrolünden geçti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Kıvanç Karakaş, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kıvanç, İstanbul Fulya'da bulunan Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan 30 yaşındaki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Kıvanç'ın sağlık taraması, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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