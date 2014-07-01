Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rizespor'da kombine kartlar satışta
01.07.2014 - 17:29 | | RİZE (AA)

Rizespor'da kombine kartlar satışta

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kombine kartlarının satışa çıktığı bildirildi.

Rizespor'da kombine kartlar satışta
ABONE OL

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Haydi Atmacalar, yeni sezonda tribünleri dolduruyoruz" sloganı ile kombine bilet satışına başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "2013-2014 futbol sezonunda taraftarlarımız, kombine kartlarını peşin veya kredi kartına 6 taksitle satın alabilecekler. Kombine kartı protokol tribün 3 bin lira, A-B tribün 750 lira, maraton 300 lira olarak belirlendi. Kombineler takımımızın Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynayacağı tüm Süper Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık müsabakalarını kapsamaktadır."

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereği stadyumlara girişte elektronik kart uygulamasının zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, taraftarların satın aldıkları kombine biletteki koltuk numaralarını elektronik karta tanımlamaları gerektiği vurgulandı.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber