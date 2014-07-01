Rizespor'da kombine kartlar satışta

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Haydi Atmacalar, yeni sezonda tribünleri dolduruyoruz" sloganı ile kombine bilet satışına başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "2013-2014 futbol sezonunda taraftarlarımız, kombine kartlarını peşin veya kredi kartına 6 taksitle satın alabilecekler. Kombine kartı protokol tribün 3 bin lira, A-B tribün 750 lira, maraton 300 lira olarak belirlendi. Kombineler takımımızın Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynayacağı tüm Süper Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık müsabakalarını kapsamaktadır."

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereği stadyumlara girişte elektronik kart uygulamasının zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, taraftarların satın aldıkları kombine biletteki koltuk numaralarını elektronik karta tanımlamaları gerektiği vurgulandı.