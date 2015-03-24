Rizespor'da kötü günler geride kaldı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor, 29 hafta sonra üst üste 2 maç kazandı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, son haftalarda çıkışa geçerek 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-mavililer, son 2 haftada da kazanarak bu sezon ilki gerçekleştirdi.

Ligin 24. haftasında Medicana Sivasspor'u sahasında 2-1 mağlup eden yeşil-mavililer, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez art arda 2 maç galip gelme başarısı gösterdi.

Yeşil-mavili ekip, ligde üst üste son galibiyetini geçen sezonun 29. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 ve 30. haftasında Torku Konyaspor'u 3-1 yenerek elde etmişti.

Ferah: "İyi oyun bizi iyi yerlere taşıdı"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine, ligde hedeflerine adım adım yaklaştıklarını, son haftalarda oynadıkları oyunun karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Topladıkları puanlarla hızlı bir yükselişe geçtiklerini ifade eden Ferah, "Ligde uzun bir aranın ardından ufak tefek aksaklıklar dışında tam kadro çalışma fırsatı yakaladık. Takım içerisindeki uyum ve oyun disiplini çıkışa geçmemizi sağladı. Özellikle alt sıralardaki rakiplerimize karşı aldığımız galibiyetler puan cetvelinde bizi üst basamaklara taşıdı" dedi.

Ferah, son 5 haftada 2 beraberlik, 3 galibiyet elde ettiklerini dile getirerek, "Son 5 haftada kaybetmedik. Yakaladığımız istikrarla küme düşme potasından uzaklaşarak rahat nefes aldık. Topladığımız 11 puan ve uzun zaman sonra üst üste 2 maç kazanmak moralimizi de yükseltti" diye konuştu.

Takım olarak daha iyi olmak için çalıştıklarının altını çizen Ferah, "Zorlu yarışta rakiplerimizin bir adım önüne geçmeyi başardık. Elbette ki yeterli değil, ligde daha üst basamakları hedefliyoruz. Bu nedenle milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek lige çok daha hazır bir takım olarak dönmek için çaba harcayacağız" ifadesini kullandı.