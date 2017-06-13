Rizespor'da Kweuke geliyor, Webo geliyor!

Süper Lig'den düşen Çaykur Rize, hızlı bir geri dönüş için kolları sıvadı.

Karadeniz ekibinin, takımdan ayrılması beklenen Kamerunlu golcü Leonard Kweuke'nin yerine, vatandaşı Pierre Webo'yu transfer etmek istediği öğrenildi. Osmanlıspor ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki yıldızın menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Webo'ya Süper Lig'den de talipler olmasının Rize'nin işini zorlaştırdığı ifade edildi.

(Habertürk)