Rizespor'da Kweuke özür diledi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçının 87. dakikasında kazanılan penaltıda atış öncesi ve sonrasında Karaman ile tartışan Kamerunlu forvet, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yaşananların doğru olmadığını söyledi.

Olayın maç içerisindeki stresten kaynaklandığını ifade eden Kweuke, "Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hocamın üzerimde çok büyük emeği var. Yaptığım hareketler kabul edilemez. Herkesten tek tek özür diliyorum" dedi.

Karakterinde saygısızlık olmadığının altını çizen Kweuke, "Maçta bazen zor anlar yaşıyoruz. Farklı reaksiyonlar gösterebiliyoruz. Bir kez daha takım arkadaşlarımdan, yönetimden, herkesten tek tek özür diliyorum. Bu yanlışı düzeltebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Hayatın bazen kolay olmadığını vurgulayan Kweuke, şöyle devam etti:

"Yaptığım hareket nedeniyle taraftarlarımız tarafından takım arkadaşlarım hedef alınıyor. Takım arkadaşlarım sadece hocamızın direktiflerini uygulamak istedi. Benim onlara böyle bir hareket yapmamam gerekirdi. Herkesten özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak. Bugün kendimi iyi hissediyorsam hocalarımızın emeği çok büyük. Geçen sezondan bu yana hocalarımın sayesinde bu kadar gelişim gösterdim. Zor idmanlar yapıyoruz ve bizi hazır halde tutuyor. Kendime bu nedenle güvenim olduğu için topu almak istedim. İnsanları, Rize'yi, takımı, herkesi seviyorum. Bu olay beni derinden üzdü."

Kweuke, yaşananları unutturmak için çabalayacağını belirterek, "Hocamın kararlarına saygı duyacağım ve fikrini değiştirmek için çok çalışacağım" şeklinde konuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR KWEUKE'Yİ AFFETTİ



Çaykur Rizespor, teknik direktör Hikmet Karaman ile gerginlik yaşayan golcü oyuncu Kweuke'ye 100 bin TL para cezası verdi ve Kamerunlu golcünün ise bugün takımla birlikte antrenmana çıkacağı açıklandı.

Çaykur Rizespor, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla futbolcumuz Leony Leonard Kweuke'ye 100 bin TL disiplin cezası verilmiştir. Teknik direktörümüz Sayın Hikmet Karaman'ın izniyle, (bugün) 21 Ağustos 2015 Cuma günü 19:00'da futbolcumuz A Takımla birlikte antrenmana çıkacaktır" denildi.