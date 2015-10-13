Rizespor'da milli oyuncular döndü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından iki gruba ayrılan futbolcular, taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, milli takımlardan dönen Ousmane Viera, Leonard Kweuke ve Nika Dzamalidze de katıldı. Çalışma, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Karaman, idman öncesi Kweuke ve Deniz Kadah ile bir süre görüştü. Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.