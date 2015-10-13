Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rizespor'da milli oyuncular döndü
13.10.2015 - 17:24 | | RİZE (AA)

Rizespor'da milli oyuncular döndü

Milli takımlarından dönen Kweuke, Viera ve Dzemalidze de takımla çalışmaya katıldı.

Rizespor'da milli oyuncular döndü
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından iki gruba ayrılan futbolcular, taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, milli takımlardan dönen Ousmane Viera, Leonard Kweuke ve Nika Dzamalidze de katıldı. Çalışma, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Karaman, idman öncesi Kweuke ve Deniz Kadah ile bir süre görüştü. Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber