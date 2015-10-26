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26.10.2015 - 13:41 | | İHA

Rizespor'da PAF'tan Oğuzhan idmanda

İdmanda PAF takım oyuncularından Oğuzhan’ın takıma alındığı görüldü.

Rizespor'da PAF'tan Oğuzhan idmanda
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Çaykur Rizespor, PTT 1. Lig’in 10. haftasında çarşamba günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde iki saat süren bir çalışma yaptılar.

Takım ısınma koşularının ardından teknik çalışma yaptı. İdmanda PAF takım oyuncularından Oğuzhan’ın takıma alındığı görüldü. Futbolcuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu gözlendi. Yeşil-mavili ekibin çalışmalarını yarın tamamlayarak Kayseri’ye gitmesi bekleniyor.

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