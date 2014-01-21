Rizespor'da parola 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 25 Ocak Cumartesi deplasmanda Gençleribirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri için İstanbul'da bulunan Ümit Korkmaz ve Hurşut Meriç katılmadı. Sakatlığı devam eden Sezer Özmen ise takımdan ayrı koştu.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kondisyona yönelik çalışma yaptı. Antrenmanın son bölümünde 3 gruba ayrılan oyuncular, taktik ağırlıklı maç yaptı. Çalımbay, idman boyunca futbolculara uyarılarda bulundu.

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Eren Albayrak, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarıyı istemediğimiz yerde bitirdik. Yeni katılan arkadaşlarla iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Maç haftasına girdik. İyi hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği maçını kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

İkinci yarının telafisi olmadığını ifade eden Eren Albayrak, "Ligin ilk yarısına iyi başlamıştık ama üst üste alınan mağlubiyetlerle devreyi kritik bir noktada bitirdik. İkinci yarı 17 final maçına çıkacağız. İkinci yarının ilk maçı olan Gençlerbirliği maçı ile yarış başlayacak. İyi başlayıp bir an önce üst sıraları hedefliyoruz" diye konuştu.