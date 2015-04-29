Rizespor'da parola 3 puan

Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor'la 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Eren Albayrak takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam ederken, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan yeşil-mavili ekibin defans oyuncusu Orhan Ovacıklı, ligde 3 hafta üst üste mağlup olduklarını anımsatarak, "İstediğimiz oyunu oynayamadık. Kötü mağlup olduk. Mağlup olurken iyi futbol oynasak bu kadar üzülmezdik ama ne yazık ki o iyi futbolu da sergileyemedik" diye konuştu.

Yenilgileri geride bıraktıkları ifade eden Ovacıklı, şunları söyledi: "Bu hafta bir sıra altımızdaki Karabükspor'la oynayacağız. Lig için belirleyici bir maç olacak. 7 puanlık avantajımız var. Bu avantajla deplasmana gideceğiz. Zor bir maç olacak. Onlar da belki bu maçı son şans olarak görecekler. Biz de onlar kadar bu maçı ciddiye alacağız ve önemseyeceğiz. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Artık 3 maçlık mağlubiyet serisinden sonra bu hafta iyi futbolla Karabükspor maçını kazanacağımızı düşünüyoruz."

Ovacıklı, iyi oynamadıklarının farkında olduklarını kaydederek, "Çok basit goller yiyoruz. Bu goller de bizi çok olumsuz etkiliyor. Biraz konsantrasyonumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Daha dikkatli olacağız. Kazandığımız takdirde daha rahat konuma geleceğiz. Onun için Karabükspor karşılaşması bizim için kritik bir maç" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.