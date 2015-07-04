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04.07.2015 - 12:18 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Philippas gönderildi

Takımla çalışmalara katılan Yunan oyuncu Philippas, yetersiz olduğu için gönderildi

Rizespor'da Philippas gönderildi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, koşu ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde futbolcular şut ve pas çalışması üzerinde durdu.

Geçtiğimiz sezonun ardından fıtık ameliyatı geçiren Deniz Kadah, takımdan ayrı, fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde idman yaptı. Takımla çalışmalara katılan Yunan oyuncu Keramidas Philippas ise yetersiz olduğu için Karaman tarafından gönderildi.

Karadeniz temsilcisi çalışmalarını 10 Temmuz'a kadar Rize'de sürdürecek.

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