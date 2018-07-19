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19.07.2018 - 09:32 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Recep Niyaz'la yollar ayrıldı

Karadeniz ekibi, Galip Güzel ve Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.

Rizespor'da Recep Niyaz'la yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolculardan Galip Güzel ve Recep Niyaz ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galip Güzel ve Recep Niyaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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