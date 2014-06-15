15.06.2014 - 12:46 |
Rizespor'da rota Tayfur Havutçu
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu'yu teklif götürüyor.
Serdar Sarıdağ/Skorer
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da ibre Tayfur Havutçu'ya döndü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rize'de bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, "Aykut Kocaman'ın yurt dışında çalışma isteği olduğundan anlaşamadık. Çarşamba gününe kadar yeni teknik direktörü açıklayacağız" dedi.
Karadeniz ekibinin 1-2 gün içinde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu ile bir araya gelip, anlaşması bekleniyor...