Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Rizespor'da rota Tayfur Havutçu
15.06.2014 - 12:46 |

Rizespor'da rota Tayfur Havutçu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu'yu teklif götürüyor.

Rizespor'da rota Tayfur Havutçu
ABONE OL

Serdar Sarıdağ/Skorer

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da ibre Tayfur Havutçu'ya döndü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rize'de bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, "Aykut Kocaman'ın yurt dışında çalışma isteği olduğundan anlaşamadık. Çarşamba gününe kadar yeni teknik direktörü açıklayacağız" dedi.

Karadeniz ekibinin 1-2 gün içinde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu ile bir araya gelip, anlaşması bekleniyor...

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber