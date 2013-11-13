Rizespor'da sakatlar sahalara dönüyor

Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Sakat arkadaşlarımız çalışmalara başladı. İnşallah bir iki arkadaş Kayserispor maçına yetişirse bizim için büyük kazanç olacak" dedi.

Yeşil-maivli ekip Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Çalımbay, yönetimimnde Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Karadeniz temsilcisinde Florin Cernat, Kweuke, Sercan Kaya ve Kağan Söylemezgiller gibi önemli oyuncuların saaktlıklarının ardıdnan çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını ama iyi oldukları dönemlerde bile kadro darlığı nedeniyle sıkıntı yaşayacaklarını söylediğini belirtti. Son haftalarda sakat oyuncuların çokluğu sonucu zorlandıklarını ifade eden Çalımbay, "Sakat arkadaşların çokluğu nedeniyle tatktisel değişiklikleri istediğimiz gibi yapamadık. Oyuncu değişiklikleri de gerekli katkıyı sağlamadı. Önemli olan bunları kısa sürede atlatabilmek. Bizim için milli maç arası çok iyi oldu. Sakat arkadaşlarımız çalışmalara başladı. İnşallah bir iki arkadaş Kayserispor maçına yetişirse bizim için büyük kazanç olacak" diye konuştu.

Takımdan genel anlamda memnun olduğunu, bazı oyuncuların performansını artırması gerektiğini vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti: "Sakatların dönmesi sevindirici. Cernat'ın doktoru ile yaptığımız görüşmede iyi bir tedavinin ardından Kayserispor maçına yetişebileceğini söyledi. Sercan ise yarın takımla çalışmalara katılacak. Kweuke ve Kağan kuvvet çalışmalarını sürdürüyor. Milli maç arasını bu arkadaşlarımzın iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Biz de bütün arkadaşların arayı en iyi şekilde değerlendirmesi için gerekli katkıyı sağlayıyoruz. Onların takıma geri dönmesi bizim gücümüzü artıracaktır."

"Takımı toparlayıp ayağa kaldırmak bizim işimiz"

Sakatlığının ardından takıma katılan Sercan Kaya ise yarın takımla çalışmaya başlayacağını belirterek, "Sıkıntı yok gibi görünüyor. Bir an önce çalışmalara başlayıp elimden geleni yapmak istiyorum. Lig genelinde takımımız iyi ama son haftalarda bir düşüş görünüyor. Altı haftadır kazanamıyoruz. Kayserispor maçı ile çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Son haftalarda sadece iyi oyunu skora yansıtmakta zorlanıyoruz. Bu hafta yapacağımız çalışmalarla Kayserispor maçında iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi. Kötü sonuçlardan dolayı morallerinin bozulduğunu dile getiren Sercan, "Burada takımın kaptanlarına iş düşüyor. Sakatların iyileşmesi ve milli tkaımdaki arkadaşların gelmesiyle takımı toparlayıp ayağa kaldırmak bizim işimiz. İlk maçlarda iyi işler yapan da son haftalarda kötü sonuçlar alan da biziz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Yaşadığımız talihsizliği üzerimizden atacağımıza eminiz" diye konuştu. Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekipte Serkan Kırıntılı, Koray Altınay A Milli Takım, Ali Adnan, Ousmane Viera ile Godfrey Oboabona ise ülkelerinin milli takım kampında bulunuyor.