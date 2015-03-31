Rizespor'da Sercan, "Kaya" gibi döndü

Çaykur Rizespor'da, ligin ilk yarısında sadece 74 dakika görev yapabilen Sercan Kaya, ikinci yarıda Hikmet Karaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer alarak 9 maçta 3 gol 4 asist yaptı.

Yeşil-mavili takımda sezona sağ açıkta başlayan 27 yaşındaki Kaya, ligin ilk yarısında Mersin İdmanyurdu deplasmanında 45 dakika, Balıkesirspor maçında ise 29 dakika görev alarak toplam 74 dakika sahada kaldı. Sercan, görev yaptığı 74 dakikada gol ve asist başarısı gösteremedi.

Sercan Kaya, sezonun ikinci yarısında geride kalan 9 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de forma giyerken 734 dakika sahada kaldı. Başarılı futbolcu, bu maçlarda 3 gol, 4 asist yaparak teknik direktör Karaman döneminde önemli bir performans ortaya koydu.

Yeşil-mavili futbolcu, görev yaptığı Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Balıkesirspor ve Medicana Sivasspor maçlarında 4 asist yaptı, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçlarında da birer gol atarak 3 gol kaydetti.

"Takım makine gibi işlemeye başladı ve ben de bir parçasıyım"

Sercan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını çok kötü geçirdiğini ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Büyük bir çöküntü yaşadığı dönemde gelen teklifleri değerlendirip en azından yarım sezon kiralık gitmeyi düşündüğü bir dönemde Hikmet Karaman'ın göreve geldiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu: "Oyuncuların performansı hocalarla doğru orantılı gidiyor. Hikmet hocam geldiğinde psikolojik fizik ve moral olarak dibe vurmuştum. Hem takımı hem şehri hem de beni ayağa kaldırdı. Bunun sonucuyla doğru orantılı olarak takımımızın ve benim performansım da arttı."

"Hikmet hocam geldiğinde dibe vurmuştum"

Kaya, kişisel hedefinin sürekli oynayan ve milli takımı yakalayan bir düzeye gelmek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "İstatistik olarak iyi durumdayım ama yeterli değil. Devam ettiğim sürece daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Kişisel olarak ikinci yarıda 9 maçta 4 asist 3 gol iyi bir istatistik. Bunları yapabildiysem bu tamamen hocamın sayesindendir. Hikmet hocam geldiğinde dibe vurmuştum, tekrar ayağa kaldırdı eski formumu yakaladım. Fizik olarak 6-7 kilo verdirdi. İnşallah onun yüzünü kara çıkartmam, ona çok teşekkür borçluyum."

Takım bütünlüğü içerisinde çalıştıklarını, kimsenin bireysel olarak öne çıkma lüksünün olmadığını dile getiren Kaya, herkesin takımın bir parçası olduğunu söyledi. Takımının "makine" gibi işlemeye başladığını vurgulayan Kaya, "Ben de bir parçasıyım. Parça değişince makine çalışmaya devam eder. Kişisel hedeflerden çok, takımın bir yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Takım başarılı olduğu müddetçe bizim de başarımız ortaya çıkmaya devam edecek" diye konuştu.