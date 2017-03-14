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14.03.2017 - 16:53 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Süleyman Koç takımla çalıştı

Sakatlığının tedavisi tamamlanan Süleyman Koç takımla çalıştı.

Rizespor'da Süleyman Koç takımla çalıştı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, bir günlük iznin ardından teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Salondaki fizik ve dayanıklılık antrenmanının ardından oyuncular sahada koşuyla çalışmayı tamamladı.

Karaman, salondaki çalışmada futbolcularla özel olarak ilgilendi.

Karadeniz ekibinde, ligin ikinci yarısında transfer edilen ve Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yapılan maçta sakatlanan Süleyman Koç, tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmaya katıldı.

Yeşil-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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