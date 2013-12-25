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25.12.2013 - 14:13 | | RİZE (AA)

Rizespor'da tek hedef 3 puan

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orta saha oyuncusu Sylvestre, "Arkadaşlarımla Elazığspor maçını kazanarak izne mutlu gitmek istiyoruz" dedi.

Rizespor'da tek hedef 3 puan
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 28 Aralık Cumartesi deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan kaleci Pawelek katılmadı. Pawelek'in transfer görüşmeleri yapmak üzere ülkesine gittiği öğrenildi. Sakatlığı devam eden Kweuke takımdan ayrı koştu.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan orta saha oyuncusu Ludoviç Sylvestre, İngiltere Premier Ligi'nde Blackpool forması giydiği dönemde takımın küme düştüğünü belirterek, "Ben de takımın bir parçasıydım. Blackbol da sezona çok iyi başlamıştı ama peş peşe alınan mağlubiyetler sonunda küme düştük. Bunun acısını ve üzüntüsünü yaşadım. Bunu iyi bildiğim için aynı durumun Çaykur Rizespor'da yaşanmasını ben ve arkadaşlarım istemiyoruz" dedi.

Önlerinde Elazığspor ile oynayacakları zor bir maç olduğunu ifade eden Sylvestre, "İlk yarının son maçını oynayacağız. Arkadaşlarımla Elazığspor maçını kazanarak izne mutlu gitmek istiyoruz. Bu yüzden zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıktan sonra devre arasını çok iyi değerlendirip ikinci yarıya güçlü şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu. Yeşil-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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