Rizespor'da tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 25 Ocak Cumartesi deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Ümit Korkmaz ve Hurşut Meriç katılmazken, Sezer Özmen ve Kıvanç Karakaş takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada Çalımbay, oyunu sık sık durdurarak uyarılarda bulundu.

Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Tevfik Köse, idman öncesi AA muhabirne yaptığı açıklamada, devre arasında iyi hazırlandıklarını belirterek, "İkinci yarıya Gençlerbirliği gibi ligin önemli ekiplerinden biri ile başlayacağız. Biz de yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçlendik. Gençlerbirliği deplasmanından üç puan ile dönmek için çabalayacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi. Tevfik Köse, ilk maçların her zaman zor olduğunu kaydederek, bunun bilincinde hazırlıkları sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Bu arada, Rize'deki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz temsilcisi, akşam saatlerinde hava yolu ile Ankara'ya giderek kampa girecek. Yeşil-maivili ekip son çalışmasını yarın Ankara'da yapacak.