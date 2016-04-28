Rizespor'da tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken düşme hattındaki en yakın rakibinin 5 puan önünde bulunan Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

İKİNCİ YARIDA HAYAL KIRIKLIĞI

Ligin ilk yarısına hızlı başlayan Çaykur Rizespor ikinci yarıda ise hayal kırıklığı yaşattı. İlk yarıyı 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan yeşil mavililer, ikinci yarıda sadece 1 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 7 puan toplayabildi. 31 puanla düşme hattının üzerinde en yakın rakibi Eskişehirspor'un 5 puan önünde yer alan Çaykur Rizespor, kalan 4 haftada puan avantajını korumayı hedefliyor.

ÖNEMLİ OYUNCULARI SAKATLANDI

Çaykur Rizespor'un yaşadığı puan kayıplarına önemli oyuncularının sakatlığı etken oldu. Ligde 18 maçta 10 gol atan Leonard Kweuke, 7 asist yapan Eren Albayrak ile Robin Yalçın'ın sezonu kapatması, sakatlıkları nedeniyle bir süre kadroda yer almayan Sercan ve Makiadi'nin yokluğu ile kart cezalısı oyuncuların eksikliği teknik direktör Hikmet Karaman'ı kadro kurmakta zorladı.

GÖZLER MERSİN İDMANYURDU MAÇINDA

Süper Lig'de zor günler geçiren Çaykur Rizespor'da tüm gözler Mersin İdmanyurdu maçına çevrildi. Üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında küme düşme potasına yaklaşan yeşil mavililer, Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı kritik 90 dakikaya büyük önem veriyor. Çaykur Rizespor, dönüm maçı gözüyle baktığı karşılaşmada mutlak 3 puan hedefliyor.

SERCAN KAYA: KAZANIP RAHAT NEFES ALACAĞIZ

Ligde düşme hattından uzaklaşmak istediklerini ifade eden Sercan Kaya Mersin İdmanyurdu karşısında galibiyete şartlandıklarını belirterek, "Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Ligdeki konumumuz ortada. Yeterince puan kayıpları yaşadık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Ligde rahat bir nefes almamız adına bu maçı kazanmamız şart. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılma adına elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanıp ayağa kalkacağız" dedi.