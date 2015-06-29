29.06.2015 - 16:25 | | RİZE (AA)
Rizespor'da Ümit Korkmaz, sağlık kontrolünden geçti
Çaykur Rizesporlu Ümit Korkmaz, sağlık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Ümit Korkmaz, yeni sezon kampı öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Fulya'daki Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 30 yaşındaki futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Korkmaz'ın sağlık taraması, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.