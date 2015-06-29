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29.06.2015 - 16:25 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Ümit Korkmaz, sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizesporlu Ümit Korkmaz, sağlık kontrolünden geçti.

Rizespor'da Ümit Korkmaz, sağlık kontrolünden geçti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Ümit Korkmaz, yeni sezon kampı öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Fulya'daki Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 30 yaşındaki futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Korkmaz'ın sağlık taraması, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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